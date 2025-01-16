Врач объяснил, можно ли умереть от паров мазута

Человек не может погибнуть, надышавшись испарениями мазута на открытом воздухе, сообщил токсиколог больницы скорой помощи Краснодарского края Искандер Рзаев. Его комментарий опубликовали в Telegram-канале регионального оперштаба.

Врач объяснил, что для летального исхода от паров нефтепродуктов человек должен находиться в замкнутом пространстве. Кроме того, концентрация этого вещества должна быть очень высокая. В качестве примера Рзаев привел ситуацию с вдыханием выхлопных газов от работающего рядом с человеком автомобиля.

«Это отработанные пары нефтепродуктов. Максимум, что может быть на свежем воздухе, это легкое недомогание, головокружение или может подташнивать», — отметил токсиколог.

Он добавил, что ситуация может осложниться в случае жаркой погоды, но если человек находится на открытом пространстве, «это нонсенс, чтобы умереть от мазута».

Волонтеры, занимавшиеся очисткой побережья Черного моря от мазута после аварии танкеров, пожаловались на проблемы со здоровьем. Помощь медиков понадобилась 146 людям. Трех человек госпитализировали.