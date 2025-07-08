Врач Новоселов предупредил, что жара особенно опасна для пенсионеров с диабетом

На этой неделе в некоторых регионах России ожидается сильная жара. Пожилые люди особенно тяжело переносят такие погодные условия. О том, как пенсионерам справиться с аномальными температурами, рассказал врач-гериатр, невролог Валерий Новоселов в интервью Life .

Доктор подчеркнул, что температура окружающей среды влияет на продолжительность жизни, развитие заболеваний, связанных с возрастом, функционирование организма и даже на генетику. У пожилых здоровье зачастую хуже, и их способность адаптироваться снижается: уменьшается потоотделение, ухудшается регуляция внутренней температуры тела. Особенно сильно жара влияет на пенсионеров с диабетом, нервно-дегенеративными и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«При жаре в 30 градусов у пожилых людей, конечно, скачет давление. Сердечно-сосудистые заболевания включают гипертонию и последствия таких состояний — инсульты и инфаркты. В жаркую погоду риск их повторного возникновения возрастает: организм ослаблен, а дополнительный стресс может привести к катастрофе», — предупредил Новоселов.

Чтобы снизить риск повторных инсультов и инфарктов в жаркую погоду, необходимо находиться в прохладных помещениях, поддерживать комфортную температуру в доме или квартире, избегать пребывания в жарких закрытых непроветриваемых помещениях, а также не забывать принимать назначенные лекарства, заключил врач.