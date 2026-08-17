Врач назвала неожиданную причину облысения

От регулярного употребления сладких напитков у человека могут возникнуть проблемы с капиллярами и венулами, которые питают волосяные фолликулы, что в некоторых случаях оборачивается облысением. Об этом 360.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова.

«Повышенный уровень сахара стимулирует гликирование сосудов микроциркуляторного русла, таких как капилляры и венулы. Они питают непосредственно волосяной фолликул», — отметила она.

Также газировка негативно влияет на состояние кожи: появляются высыпания и сухость. Это происходит в том числе из-за дисбактериоза, нарушения кишечного всасывания, а также проблем с кальциевым и магниевым обменом и из-за дефицита витамина D.

Чтобы сохранить красоту и здоровье, специалист посоветовала отдавать предпочтение воде и простой еде без консервантов и отдушек. Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.