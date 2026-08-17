Сахарный удар по фолликулам. Почему фанаты газировок расплачиваются потерей волос
Сладкие напитки могут не только испортить фигуру, но и серьезно ухудшить состояние волос и кожи. Это происходит, если человек регулярно пьет много лимонада.
Как сахар вредит волосам
Врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова в беседе с 360.ru прокомментировала сообщения о том, что сладкие газировки якобы могут привести к облысению.
По ее словам, употребление лимонадов действительно очень вредно для здоровья.
«Повышенный уровень сахара стимулирует гликирование сосудов микроциркуляторного русла, таких как капилляры и венулы. Они питают непосредственно волосяной фолликул», — подчеркнула специалист.
Она уточнила, что в таком случае питание волос ухудшается и они выпадают. Это происходит, когда человек достаточно долго употребляет сладкие напитки.
«Нет такого, что вы выпили бутылку колы — и у вас сразу же вылетят волосы. Такой зависимости нет, но газировки очень вредные на самом деле. Лучше их не употреблять», — указала эксперт.
Также проблемы с шевелюрой могут возникнуть из-за содержащейся в газировках фосфорной кислоты. Она мешает усвоению кальция и магния, которые имеют большое значение для волос.
«Это на биохимическом уровне все происходит. Опять-таки, если много пить газировки, нарушится кальциевый и магниевый обмен. На них влияет и недостаток витамина D.
По словам собеседницы 360.ru, сладкие напитки также могут оказать негативное воздействие на бактерий в кишечнике, что тоже повлечет за собой проблемы с волосами. В результате у человека могут появиться высыпания на лице, а кожа станет сухой.
«Когда идет дисбактериоз кишечника и нарушение кишечного всасывания, также нарушается всасывание витаминов и микроэлементов, и это тоже все может вести к выпадению волос. Там факторов масса, и зацикливаться на чем-то одном я бы не стала», — отметила дерматолог.
Врач также объяснила, что лимонады часто содержат большое количество отдушек и консервантов.
Чтобы сохранить красоту и здоровье, она рекомендовала есть более простую еду.
«Например, не котлеты какие-нибудь покупные, не колбасу, не чевапчичи, а, скажем, просто кусок мяса отварного или рыбы. Лучше пить не какой-то там напиток, а просто воду. Чем проще пища, тем лучше для кожи, волос и ногтей. И вообще для человека», — заключила специалист.
Она добавила, что если сложно отказаться от сладкого, то имеет смысл провериться на сахарный диабет и паразитарные инвазии.