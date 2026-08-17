Сахарный удар по фолликулам. Почему фанаты газировок расплачиваются потерей волос

Сладкие напитки могут не только испортить фигуру, но и серьезно ухудшить состояние волос и кожи. Это происходит, если человек регулярно пьет много лимонада.

Как сахар вредит волосам

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог клиники Lumirens Татьяна Егорова в беседе с 360.ru прокомментировала сообщения о том, что сладкие газировки якобы могут привести к облысению.

По ее словам, употребление лимонадов действительно очень вредно для здоровья.

«Повышенный уровень сахара стимулирует гликирование сосудов микроциркуляторного русла, таких как капилляры и венулы. Они питают непосредственно волосяной фолликул», — подчеркнула специалист.

Она уточнила, что в таком случае питание волос ухудшается и они выпадают. Это происходит, когда человек достаточно долго употребляет сладкие напитки.

«Нет такого, что вы выпили бутылку колы — и у вас сразу же вылетят волосы. Такой зависимости нет, но газировки очень вредные на самом деле. Лучше их не употреблять», — указала эксперт.