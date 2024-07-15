Врач Мухина: вызванные диетой раздражительность и нервозность могут разрушить семью

Диетолог Марият Мухина рассказала о влиянии диеты на отношения с близкими. Скандалы в семьях, где один из членов придерживается особого рациона, происходят в три-четыре раза чаще, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, худеющих очень часто сопровождают раздражительность и нервозность. Негативные эмоции вырываются наружу, провоцируют конфликты с партером и могут разрушить семью.
В таких случаях стоит пересмотреть принципы питания. Диета не должна вредить психическому здоровью, пояснила Мухина.