Врач Мухина: вызванные диетой раздражительность и нервозность могут разрушить семью

Диетолог Марият Мухина рассказала о влиянии диеты на отношения с близкими. Скандалы в семьях, где один из членов придерживается особого рациона, происходят в три-четыре раза чаще, отметила эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По ее словам, худеющих очень часто сопровождают раздражительность и нервозность. Негативные эмоции вырываются наружу, провоцируют конфликты с партером и могут разрушить семью.

В таких случаях стоит пересмотреть принципы питания. Диета не должна вредить психическому здоровью, пояснила Мухина.

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