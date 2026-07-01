Врач Молостова посоветовала обратить внимание на янтарную кислоту для поддержания энергии летом

Кандидат медицинских наук, врач Татьяна Молостова в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями о том, какие добавки могут помочь поддержать здоровье в летний период.

Летом организм подвергается дополнительной нагрузке из-за жары, ультрафиолета и изменения режима питания. Эксперт отметила, что в этот период особенно страдает кожа: ультрафиолетовые лучи и высокие температуры приводят к обезвоживанию, снижению эластичности и ускорению процессов старения.

«Коллаген может помочь защитить кожу и поддержать суставы. Он является основным структурным белком в организме человека и участвует в создании каркасной основы во всех видах соединительной ткани», — предупредила врач. Татьяна Молостова отметила, что наилучший эффект принесет гидролизованный коллаген, особенно для тех, кто уже испытывает проблемы с суставами или у кого наблюдается возрастное снижение выработки собственного коллагена.

Жара также представляет серьезную нагрузку для сердечно-сосудистой системы, особенно для пожилых людей и спортсменов. Врач объяснила, что повышенное потоотделение приводит к потере электролитов, включая магний, что может негативно сказаться на работе сердца. Для защиты сердца в жару эксперт порекомендовала магния таурат, который сочетает в себе два важных компонента: магний и таурин.

Для поддержания энергии и активности летом Татьяна Молостова посоветовала обратить внимание на янтарную кислоту. Она помогает справляться с повышенной нагрузкой и сохранять бодрость, участвуя в энергетическом обмене клеток и стимулируя выработку АТФ.