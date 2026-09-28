Врач Лопухина объяснила, почему кардиологи все чаще назначают препараты для снижения веса

Минздрав вынес на общественное обсуждение проект обновленных клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых. В документе предлагается официально включить в перечень препаратов тирзепатид — двойной агонист рецепторов GLP-1 и GIP. О том, почему кардиологи все чаще назначают препараты для снижения веса, порталу Клео.ру рассказала врач-кардиолог Мария Лопухина.

Кардиологи считают ожирение фактором риска для сердца. Для лечения применяют тирзепатид — препарат, имитирующий гормоны GLP-1 и GIP, которые регулируют аппетит. Укол делается раз в неделю, дозу подбирает врач.

Исследование SURMOUNT-5 (2025) показало: тирзепатид снизил вес на 20,2% против 13,7% у семаглутида за 72 недели. Метаанализ 2026 года (29 тыс. человек) подтвердил снижение риска инфарктов и инсультов на 13%, пишет «Ридус».

Препарат назначают при ИМТ от 30 (или от 27 с болезнями). Он рецептурный и требует врачебного контроля. Побочные эффекты — расстройства ЖКТ в начале курса. Лекарство дополняет диету и спорт, а не заменяет их.