Врач Крашкина посоветовала выбирать формат празднования Нового года исходя из личных эмоций

Психотерапевт Ирина Крашкина в беседе с РИАМО рекомендовала не поддаваться стереотипам о праздновании Нового года.

Как пояснила специалист, представления об «идеальном» сценарии формируются под влиянием социальных и культурных норм.

«Реклама, фильмы, соцсети формируют шаблон: Новый год — обязательное веселье, шумная компания, море подарков. На самом деле нет универсального „правильного“ способа отмечать праздник», — отметила врач.

Она посоветовала прислушаться к своим желаниям и отказаться от боязни не соответствовать ожиданиям окружающих при выборе формата празднования.