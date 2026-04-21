Врач Кашух отметила, что соль необходима организму человека для нормального функционирования

Избыток соли в рационе может привести к проблемам с памятью, особенно у мужчин. Ученые из Университета Эдит Коуэн установили, что повышенное потребление натрия негативно влияет на эпизодическую память, отвечающую за воспроизведение личных переживаний и событий из прошлого. Соль необходима организму человека для нормального функционирования, рассказала URA.RU врач-гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она отметила: «Соль — это не просто вкусовая добавка, а жизненно важное соединение. Натрий и хлор, основа ее состава, участвуют в передаче нервных импульсов, процессе мышечных сокращений, поддержании водно-электролитного баланса и выработке желудочного сока».

Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в сутки. Однако реальное потребление в России и многих других развитых странах значительно выше. По данным эксперта, среднесуточное потребление соли достигает 10–12 граммов, а иногда и 19 граммов.