Врач Кашаба выразил опасения по поводу хранения данных о репродуктивном здоровье нации в регистре

В России начал функционировать Единый федеральный регистр пациентов с 12 группами диагнозов, включая сердечную недостаточность, сахарный диабет, психические расстройства и беременность. Доступ к этой системе получат медицинские и фармацевтические организации. Врач-педиатр, иммуногенетик Игорь Кашаба в эфире Общественной службы новостей высказал свое мнение на этот счет.

Он отметил, что реестр может помочь в выявлении нарушений развития плода на ранних этапах. Однако специалист выразил опасения относительно хранения данных о репродуктивном здоровье нации, указав на риски, связанные с ненадежностью интернета.

Кашаба подчеркнул, что состояние здоровья будущей матери и ее ребенка закладывается еще в детском возрасте, а данные в реестре уже сформированы. По его мнению, создание такого реестра не совсем актуально для решения проблем, возникающих в более раннем возрасте.