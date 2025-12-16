Врач Головчанская отметила, что зима негативно влияет на здоровье желудочно-кишечного тракта

Гастроэнтеролог Татьяна Головчанская в беседе с «Известиями» предупредила о негативном влиянии зимнего периода на ЖКТ у детей и взрослых. Сезонные изменения в питании могут привести не только к дискомфорту, но и к серьезным проблемам.

С приходом холодов образ жизни многих меняется: становится меньше движения, больше тяжелой еды, сладостей, горячих напитков и долгих застолий. Одновременно сокращается количество свежих овощей, фруктов и ягод.

«Когда клетчатки в пище становится меньше, а плотных, рафинированных продуктов больше, мы очень быстро видим последствия — нерегулярный стул, болезненные позывы, формирование запоров. И это касается и детей, и взрослых», — отметила доктор.

Зимой увеличивается доля продуктов, которые способствуют газообразованию: капуста, картофель, бананы, бобовые, мучные и молочные изделия. В сочетании с недостатком физической активности это приводит к вздутию, урчанию и другим неприятным симптомам.

Новогодние застолья также повышают риск различных проблем с ЖКТ. Врач подчеркнула, что праздничные блюда могут вызвать рефлюкс, изжогу, отрыжку и другие симптомы. Чтобы избежать этого, достаточно есть медленнее, не накладывать много еды на тарелку и не ложиться сразу после еды.

Для предотвращения сезонных проблем с ЖКТ Головчанская рекомендовала сохранять в рационе овощи и фрукты, добавлять блюда с клетчаткой, пить достаточно воды, больше двигаться и не злоупотреблять жирной и сладкой пищей.