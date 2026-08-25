В Московской области активно внедряются технологии искусственного интеллекта в систему здравоохранения, что подтверждается данными регионального Министерства здравоохранения. Как рассказал врач-кинезиолог Михаил Гаврикин, информация о цифровизации соответствует действительности: с февраля 2026 года в поликлиниках работает чат-бот «Денис», который помогает пациентам оформлять справки и записываться на прием. Об этом пишет MIR24.TV .

Цифры говорят сами за себя: с момента запуска ИИ-сервисы помогли подмосковным врачам поставить более 175 тысяч диагнозов и оформить свыше одного миллиона лекарственных назначений. Вице-губернатор Людмила Болатаева уточнила, что цифровой ассистент проверяет каждое назначение по 15 критериям (сочетаемость препаратов, возраст пациента), сигнализируя о возможных передозировках или ошибках.

Михаил Гаврикин пояснил, что нейросети используются как вспомогательный инструмент для разгрузки врачей от рутины. Однако окончательное решение всегда принимает человек. Исследования подтверждают, что диагностические навыки современных алгоритмов пока сопоставимы лишь с уровнем начинающих врачей и уступают опытным специалистам.

Слова эксперта подтверждаются официальными заявлениями Минздрава региона. Заместитель председателя правительства Максим Забелин добавил, что новые ИИ-аналитики позволяют обрабатывать данные о визитах пациентов за считанные минуты вместо десятков отчетов, помогая выявлять нестандартные ситуации, например, рост заболеваемости в конкретных округах.