Врач Гауэр отметила, что опыт и репутация пластического хирурга играют решающую роль при решении сделать операцию

Пластическая хирургия становится все более доступной благодаря развитию технологий и усилению конкуренции на рынке. Пластический хирург, кандидат медицинских наук Любовь Гауэр поделилась с «Вечерней Москвой» советами по выбору специалиста и клиники, а также рассказала о способах сокращения расходов на операции.

При выборе клиники важно учитывать не только стоимость, но и профессионализм команды и безопасность условий. Слишком высокая цена не всегда гарантирует идеальный результат, а подозрительно низкая может свидетельствовать о использовании дешевых материалов и устаревшего оборудования, написал «Петербургский дневник».

Опыт и репутация пластического хирурга играют решающую роль. Хирург с солидным стажем и именем не будет работать себе в убыток, поэтому ориентироваться только на стоимость — серьезная ошибка.

В пластической хирургии существуют скидки, например, в «не сезон» многие клиники предлагают выгодные акции. Однако к любым спецпредложениям стоит подходить критически, так как стоимость расходных материалов обычно не меняется. Адекватной считается скидка в пределах 10–15 процентов.

Пластическая операция позволяет получить налоговый вычет. Пациент может вернуть 13 процентов от суммы, потраченной в прошлом календарном году, но не более размера уплаченного за год НДФЛ и в пределах лимита в 120 000 рублей. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию с указанием банковских реквизитов и пакет документов, включая декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ от работодателя, копию паспорта, договор с клиникой и ее лицензию, платежные документы и справку из клиники, подтверждающую оплату.