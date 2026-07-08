Врач Галлямова предостерегла от купания в «диких» пресных водоемах

Доктор медицинских наук Юлия Галлямова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» предостерегла от купания в некоторых пресных водоемах. Она подчеркнула, что в стоячей воде могут находиться церкарии — личинки плоских червей, которые способны проникнуть под кожу человека и вызвать зуд.

Галлямова рассказала, что церкарии передаются от диких уток и могут вызывать «зуд купальщиков». Хотя эти личинки не представляют серьезной опасности для здоровья, их наличие в коже может вызвать дискомфорт, покраснение и зуд.

Врач рекомендовала купаться только в местах, одобренных Роспотребнадзором. Если нет соответствующей таблички, то вода непроверенная, и купаться там не стоит, особенно с детьми. В случае контакта с подозрительной водой важно как можно скорее принять душ, чтобы смыть возможных церкариев.