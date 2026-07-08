Врач Фроленко предостерегла от кормления домашних животных овощами с грядки

Ветеринар Елена Фроленко предупредила о потенциальной опасности некоторых продуктов с грядки для домашних животных. В беседе с RT специалист компании — производителя натуральных рационов SUPERPET рассказала о рисках, связанных с питанием питомцев.

Лук и чеснок содержат соединения серы, которые могут вызвать тяжелую анемию у кошек и собак. По словам Фроленко, отравление этими продуктами может развиваться постепенно. У животного появляются слабость, бледность слизистых, учащенное дыхание и снижение аппетита.

Зеленый картофель и картофельная ботва содержат соланин — токсичное вещество, вызывающее серьезное отравление. Ветеринар подчеркнула, что зеленые части растения особенно опасны. «После их поедания возможны рвота, диарея, нарушение координации движений, расширение зрачков и угнетение нервной системы», — поделилась Фроленко.

Листья ревеня содержат большое количество оксалатов, которые могут нарушать работу почек и снижать уровень кальция в крови. «Особенно опасны большие количества листьев ревеня для кошек и собак небольшого размера», — отметила специалист.

Томаты и томатная ботва (особенно зеленые плоды, стебли и листья) содержат соланин и томатин, регулярное потребление которых может привести к расстройству пищеварения, слабости и неврологическим симптомам.