Врач Фаворский призвал утром после Нового года избегать алкоголя

Медики готовятся к тяжелым новогодним будням, которые, как показывает статистика, чрезвычайно «богаты» на несчастные случаи, проблемы со здоровьем, травмы и ДТП. О профилактике злоупотребления алкоголем в новогодние праздники ИА «Время Н» рассказал заместитель главного врача Нижегородского областного наркологического диспансера Алексей Фаворский.

Всемирная организация здравоохранения указывает, что алкоголь является причиной более 200 видов болезней, включая гипертонию, инфаркт миокарда, гастрит, анемию, психические расстройства, рак, инфекции и многие другие.

Чтобы минимизировать вред от алкоголя во время празднования Нового года, соблюдайте следующие рекомендации: ешьте до и во время употребления алкоголя, поддерживайте физическую активность.

Фаворский призвал утром после праздника избегать алкоголя, не пить крепкий чай или кофе, так как они усиливают нагрузку на сердце.