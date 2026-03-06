Врач Ерофеева рассказала, как федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями поможет будущим мамам

В России начал функционировать Единый федеральный регистр лиц с отдельными заболеваниями. В Минздраве сообщили, что цель создания регистра — улучшение медицинской помощи и координация работы регионов. Врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала в эфире Общественной службы новостей , как этот регистр может помочь будущим матерям.

Ерофеева отметила, что регистр в основном нужен для прогнозирования. По ее словам, сейчас в брачном возрасте находится малочисленное поколение, и государству хотелось бы, чтобы число рождений не снижалось. Хотя повлиять на эту ситуацию сложно, искусственный интеллект может предложить различные варианты решений.

Например, в Москве женщинам старше 27 лет по системе ОМС предлагают исследование антимюллерова гормона, который показывает количество полноценных яйцеклеток. Если уровень гормона снижен, женщине могут предложить заморозить свои половые клетки, если она не планирует беременность в ближайшие несколько лет.