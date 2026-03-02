Врач Болибок предупредил, что пыльца мимозы может оказаться цветочным аллергеном в букетах на 8 Марта

В преддверии Международного женского дня многие мужчины задумываются о подарке в виде красивого букета. Однако не все цветы одинаково безопасны для женщин. Об этом предупредил врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Абзацем» .

Доктор пояснил, что реакция организма может быть разной в зависимости от компонентов букета. Например, мимоза и различные виды акации содержат пыльцу, которая может вызвать аллергию.

«Из того, что обычно дарят на 8 Марта, больше всего пыльцы выделяет мимоза или по-другому акация серебристая», — отметил Болибок.

Кроме того, у некоторых женщин может проявиться перекрестная аллергия. Если у человека уже была реакция на полынь или амброзию, то есть вероятность, что иммунитет отреагирует и на ромашку. Также важно учитывать, что сильный запах цветов может послужить триггером для заболевания.