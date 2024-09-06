Юрист Григорьев: ответственность за нарушение закона об иноагентах уже есть

В Госдуме анонсировали поправки, исключающие лазейки в законе об иноагентах. В частности, Telegram-каналы, попав в этот список, больше не смогут уйти от ответственности, сменив название. Юрист Дмитрий Григорьев в разговоре с 360.ru предположил, как именно изменится законодательство.

Он отметил, что в законе уже есть ответственность за нарушение закона об иноагентах, вплоть до уголовной, если человек или юрлицо нарушает правила маркировки или уклоняется от исполнения требований.

Собеседник 360.ru также назвал возможным прекращение деятельности такого юридического лица с его ликвидацией.

«С другой стороны, некоторые администрации вообще находятся за рубежом. Поэтому здесь речь больше идет о персональной ответственности. И это уже плоскость не только административно-правового регулирования, но и уголовной ответственности», — заявил Григорьев.

Юрист подчеркнул, что к таким нарушителям возможны меры вплоть до заочного приговора.

Ранее Роскомнадзор заблокировал пять книжных сайтов из-за литературы, нарушающей законодательство.