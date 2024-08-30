Пять книжных сайтов заблокировали в России

Роскомнадзор: пять книжных сайтов внесли в Реестр запрещенной информации

Роскомнадзор внес страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещенной информации из-за размещения литературы, нарушающей российское законодательство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В числе нарушителей — книжные сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com», — уточнили в РКН.

По данным ведомства, эти книжные платформы размещали произведения, содержащие фейковую информацию об СВО, а также дискредитирующие действия российских властей и ВС РФ.

Кроме того, авторы многих книг и публикаций признаны иноагентами, но их произведения не имеют маркировку. Часть основателей указанных книжных сервисов — это покинувшие Россию граждане.

Роскомнадзор ранее принял решение заблокировать в России доступ к книжному сайту BAbook, создателем которого является писатель Борис Акунин*. Причиной для этого стала книга Владимира Сорокина «Наследие».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.