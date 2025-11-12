Впервые с прошлого года. Цены на бензин в России пошли вниз

На российских заправках зафиксировали первое за полтора года снижение цен на бензин. Такую информацию привел Росстат на официальном сайте.

По данным ведомства, с 5 по 10 ноября средняя цена за литр топлива упала на 0,2% — примерно на 13 копеек. Теперь литр бензина в среднем стоит 65 рублей 34 копейки.

Больше всего в цене потеряли популярные марки Аи-92 и Аи-95. Литр «девяносто второго» стоит теперь около 62 рублей, «девяносто пятого» — чуть больше 67 рублей. Премиальный Аи-98, наоборот, прибавил в цене и теперь стоит почти 88 рублей за литр.

Немного подорожал и дизель. Теперь литр такого топлива стоит 74 рубля 56 копеек, еще в конце октября его цена была на 15 копеек ниже.

Цены на топливо снизились не везде. В Брянской области бензин подешевел почти на 3%, в Тульской — на 2%. В Забайкалье, наоборот, стоимость бензина выросла почти на 1%. В Москве цены остались на прежнем уровне, в Петербурге слегка поднялись.

Общая инфляция в стране за первую декаду ноября составила 0,09%.

В августе 2025 года оптовые цены на бензин в России били исторические рекорды. Марка Аи-92 по национальному индексу поднималась до 71,516 тысячи рублей за тонну. Предыдущий рекорд по Аи-92 фиксировали в сентябре 2023 года.

Уже в октябре того же года пресса сообщала, что некоторые АЗС в России начали работать себе в убыток.