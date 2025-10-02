Сегодня 12:23 Топливный кризис грозит закрытием частных АЗС в России: все под контролем или нет? 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Общество

На фоне топливного кризиса в России многие автозаправки в стране сейчас работают себе в убыток, а некоторые независимые АЗС уже находятся на грани закрытия. Власти обещают, что ситуация стабилизуется в ближайшие недели, а в экспертном сообществе бьют тревогу.

О чем предупреждает РТС Рентабельность АЗС по бензину стала отрицательной, часть заправок закрывается, следует из письма Российского топливного союза на имя вице-премьера Александра Новака. Документ оказался в распоряжении «Интерфакса». РТС выделил два основных вопроса в топливном секторе. В первую очередь из-за сокращения производства товара и снижения биржевых продаж бензина оптовые цены выросли. Стоимость сравнялась, а в некоторых регионах даже превысила розничную. «С учетом сверхинфляционного роста эксплуатационных затрат, тарифов РЖД и ЖКХ, возросшей кредитной и налоговой нагрузки рентабельность розничного ретейла по бензинам стала глубоко отрицательной», — следует из письма организации. Во-вторых, как указывает РТС, сейчас повсеместно происходит срыв срока отгрузки биржевого бензина.

Объем отгрузки купленного товара существенно ниже заключенных сделок, а сроки отгрузки увеличиваются до 1,5-2 месяцев. Учитывая предоплатные условия покупки биржевого товара, эти факторы приводят к вымыванию оборотного капитала и росту кредитной нагрузки. Российский топливный союз

При этом отгрузки нефтяными компаниями в адрес собственных сбытовых подразделений осуществляются в полном объеме в ущерб поставкам биржевого товара, приобретенного независимыми покупателями. В РТС также обратили внимание, что в ряде регионов уже наблюдаются перебои с поставками бензина, а отрицательная рентабельность розничного ретейла в сочетании с дефицитом товара привела к закрытию отдельных АЗС. Если обстановка продолжит развиваться в такой динамике, это грозит независимым владельцам АЗС прекращением деятельности. Решения по полному запрету экспорта топлива на ситуацию практически не повлияли. По дизелю обстановка не столь критична, но баланс спроса и предложения нарушился.

Фото: РИА «Новости»

Как решить топливную проблему в России Чтобы справиться с проблемой дефицита топлива, в РТС выдвигают план из трех шагов: выполнить рекомендации Минэнерго по объемам мелкооптовых и биржевых продаж, а также срокам и объемам отгрузки по биржевым сделкам;

при регулировании роста розничных цен на моторное топливо использовать композитный индекс инфляции, учитывающий рост налоговой и кредитной нагрузок (сейчас используется индекс потребительских цен);

ввести временный запрет экспорта дизельного топлива для производителей с его реализацией до наступления холодов. Как власти решают проблему топливного кризиса сейчас Новак на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ситуация с бензином в России носит абсолютно контролируемый характер, баланс спроса и предложения в стране полностью обеспечен. Минэнерго работает с регионами в штатном режиме. Наблюдаются лишь отдельные проблемы обеспечения в ряде субъектов. Ими в ручном режиме занимается профильное ведомство, подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что российские предприятия продолжат отправлять топливо на экспорт после того, как предложение на внутреннем рынке превысит спрос. Пока продажу бензина за рубеж полностью запретили до конца года, а дизельного топлива — только для не производителей.

Фото: РИА «Новости»

С августа 2025 года власти приняли дополнительные меры для поддержания топливного рынка. Первая — повышение норматива обязательных продаж бензина на бирже с 15% до 17%. Это позволит контролировать цену большего объема топлива и снизить влияние спекулянтов. Вторая мера — возможная корректировка демпфирующего механизма. Государство компенсирует производителям нефтепродуктов разницу между экспортными и внутренними ценами. Также среди дополнительных шагов — обнуление ввозных таможенных пошлин в размере 5% на импортируемый бензин из Южной Кореи, Сингапура и Китая через некоторые КПП на Дальнем Востоке. «Проблема [нехватки топлива] есть, там несколько [причин]: и ремонты НПЗ, и посевная [деятельность], уменьшение производительности НПЗ из-за атак с Украины. Все это вместе сказалось на определенных проблемах с бензином. Ситуация в обозримом будущем — две-три недели — должна стабилизироваться», — отметил в беседе с «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

Фото: РИА «Новости»

Ситуация на топливном рынке в регионах Власти Крыма пошли на введение ограничений на продажу и установку фиксированных цен на бензин. О дефиците на АЗС полуострова еще 25 сентября сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что в течение двух дней крымские АЗС обеспечат необходимым объемом АИ-95. Но уже 29 сентября в своем Telegram-канале Аксенов написал, что по итогам совещания с участием основных нефтетрейдеров Крыма удалось достичь договоренности об ограничении продажи бензина и дизельного топлива: не более 30 литров в одни руки. Накануне глава Крыма уточнил, что принятые меры не решили проблему, норму снизили до 20 литров.

Фото: РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 29 сентября заявил о введении ограничений на бензин в 30 литров на один автомобиль или канистру. «Бензин привозится в режиме нон-стоп, но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы», — написал он в своем Telegram-канале. В Хабаровском крае автомобилисты начали записываться в очередь за бензином. «Уже больше месяца поступают сообщения о нехватке и перебоях в поставках бензина на АЗС в ряде субъектов», — сообщил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов. Случаи дефицита бензина зафиксировали в более чем 10 российских регионах. Информацию об ограничениях подтвердили представители бизнеса в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях.