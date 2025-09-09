Кадыров поддержал перенесшую операцию Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян — по-настоящему мужественный и сильный человек. На это указал глава Чечни Рамзан Кадыров , поддержав ее после перенесенной операции.

«Несмотря на пережитые трудности, она нашла в себе силы обратиться к людям, поделиться первыми словами и даже пошутить», — обратил он внимание.

Кадыров напомнил, что главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT ежедневно несет огромную ответственность на информационном фронте.

«Она всегда была и остается одной из самых ярких фигур, которая смело отстаивает интересы нашей страны, разоблачает ложь и искажения, защищает Россию в самых сложных условиях глобального давления», — добавил глава Чечни.

Именно принципиальность и профессионализм Маргариты Симоньян, указал Кадыров, дала возможность миллионам людей как в России, так и за границей узнавать правду. Чеченский лидер пожелал журналистке быстрого восстановления и крепкого здоровья.