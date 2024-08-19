Возврат некоторых купленных онлайн товаров предложили запретить
ТПП предложила запретить возврат некоторых товаров в онлайн-торговле
Торгово-промышленная палата обратилась в Роспотребнадзор с просьбой выразить мнение о возможном запрете на возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле. Об этом сообщили «Ведомости».
В ТПП считают необходимым запретить при покупке онлайн возвращать товары, которые не подлежат обмену и возврату и в офлайн-торговле. К ним относятся, например, предметы личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты.
Объяснили это предложение соображениями личной гигиены.
Ранее эксперт Александр Анфиногенов объяснил снижение интереса россиян к маркетплейсам, которое подметили аналитики Infoline, летними отпусками.
В апреле Ассоциация компаний интернет-торговли призвала взимать плату за возврат покупки на маркетплейсах, чтобы бороться с недобросовестной конкуренцией в отрасли.