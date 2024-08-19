Возврат некоторых купленных онлайн товаров предложили запретить

Торгово-промышленная палата обратилась в Роспотребнадзор с просьбой выразить мнение о возможном запрете на возврат некоторых категорий товаров в онлайн-торговле. Об этом сообщили «Ведомости» .

В ТПП считают необходимым запретить при покупке онлайн возвращать товары, которые не подлежат обмену и возврату и в офлайн-торговле. К ним относятся, например, предметы личной гигиены, нижнее белье, медицинские препараты.

Объяснили это предложение соображениями личной гигиены.

Ранее эксперт Александр Анфиногенов объяснил снижение интереса россиян к маркетплейсам, которое подметили аналитики Infoline, летними отпусками.

В апреле Ассоциация компаний интернет-торговли призвала взимать плату за возврат покупки на маркетплейсах, чтобы бороться с недобросовестной конкуренцией в отрасли.