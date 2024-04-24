Ассоциация компаний интернет-торговли призвала взимать плату за возврат покупки на маркетплейсах | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:04 Ассоциация компаний интернет-торговли призвала взимать плату за возврат покупки на маркетплейсах

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Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил о необходимости взимать плату за возврат покупки на маркетплейсах.

Эксперт пояснил свою инициативу тем, что продавцы под видом физлица могут заказать весь товар у соперников, а затем спокойно вернуть его обратно. Мера о взимании платы позволит бороться с недобросовестной конкуренцией.

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«Когда человек заказывает сразу большое количество вещей, может 30-40 вещей заказать, то он должен понимать, что если с вещами все в порядке, они не бракованы, то за обратную доставку придется заплатить», — сказал он.

У конкурентов пропадет экономический стимул делать подобного рода заказы, добавил Соколов.