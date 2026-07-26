Возврат билетов на пригородные поезда сделали доступным онлайн с осени

С 1 сентября пассажиры получат возможность возвращать купленные билеты на пригородные поезда не только через кассу, но и онлайн. Об этом со ссылкой на Минтранс сообщило РИА «Новости» .

Ведомство изменило правила железнодорожных перевозок. Нововведения вступят в силу осенью этого года.

Вернуть билет можно будет через мобильные сервисы или официальный сайт. Возврат проведут согласно правилам перевозчика, включая размер комиссии за оформление.

Условия останутся прежними. Если покупатель возвращает билет более чем за два часа до отправления, ему возвращают полную стоимость проезда, не считая сбора. В иных случаях вернут половину стоимости.

Ранее сервис «Островок» выяснил, что наиболее удобными городами для коротких путешествий из столицы являются Тверь, Владимир, Рязань, Ярославль и Нижний Новгород.

Многие москвичи отправляются туда, чтобы провести короткий отпуск. Они останавливаются в загородных комплексах, спа-отелях с открытыми бассейнами и глэмпингах.