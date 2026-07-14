Тверь, Владимир, Рязань, Ярославль и Нижний Новгород стали наиболее удобными городами для коротких путешествий из Москвы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Островок».

По данным аналитиков, каждое пятое путешествие в июле и августе приходится на поездку выходного дня. Москвичи предпочитают города, до которых можно быстро добраться на скоростных поездах или электричках.

Туристы выбирают короткие путешествия как альтернативу полноценному отпуску. Для совмещения экскурсий с отдыхом они останавливаются в отелях, загородных комплексах, спа-отелях с открытыми бассейнами и глэмпингах, добавил aif.ru.