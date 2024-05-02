Возвращение уехавших в начале СВО россиян ускорило рост экономики страны | 360°

Общество 02 мая 2024, 14:06 Возвращение уехавших в начале СВО россиян ускорило рост экономики страны Bloomberg: возвращение в РФ уехавших после начала СВО ускорило рост экономики Unsplash

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Возвращение россиян, уехавших за рубеж после начала спецоперации, ускорило рост экономики страны в 2023 году. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его оценке, на обратную миграцию пришлось до трети роста ВВП России за год. Обратный приток специалистов стимулировал сферу услуг и уменьшил отток капитала. Кроме того, вернувшиеся россияне часто получают зарплату выше, чем в среднем по рынку, и трудятся в отраслях с высокой добавленной стоимостью.

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Агентство привело данные фирмы Finion, в число услуг которой входят миграционные. Компания подсчитала, что из тех, кто уехал из России за рубеж в 2022 году, вернулись уже около 40-45%. Журналисты указали на то, что у россиян за границей возникли трудности с трудоустройством и в быту, они сталкивались с ксенофобией.

На совещании в конце апреля президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что в стране замедляются темпы инфляции.