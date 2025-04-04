Возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков предложили снизить до 14 лет

Возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков нужно снизить с 16 до 14 лет. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в беседе с ТАСС .

«Прорабатывается наша инициатива о законодательном снижении возрастного порога привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере сбыта наркотических средств с 16 до 14 лет», — сказал глава СК.

Он отметил, что в 2024 году более 3,5 тысячи преступлений, совершенных подростками, были связаны с наркотиками. Несовершеннолетние закладчики идут на преступление с подачи взрослых, которые развивают и курируют наркобизнес в интернете.

При этом в отношении еще 119 наркосбытчиков преследование прекратили, потому что они не достигли 16-летия.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева не поддержала предложение Бастрыкина о снижении возраста уголовной ответственности за торговлю наркотиками. По ее словам, это приведет к переполненности колоний.