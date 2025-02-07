СПЧ не поддержал идею о снижении возраста уголовной ответственности за торговлю наркотиками

Снижение возраста уголовной ответственности за торговлю наркотиками до 14 лет приведет к переполненности исправительных учреждений. Так инициативу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина прокомментировала член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в разговоре с ИА НСН .

По ее мнению, данная мера не решит проблему, а лишь усугубит ее. Меркачева отметила, что более половины заключенных в колониях для несовершеннолетних осуждены именно по статье 228 УК РФ. Это говорит о том, что наркотики стали доступнее, чем алкоголь, и подростки легко могут их приобрести.

Представитель СПЧ подчеркнула, что проблема вовлечения подростков в наркоторговлю существует на государственном уровне и требует комплексного решения. По ее словам, подростки становятся не только потребителями, но и распространителями наркотиков, поскольку им нужны деньги.