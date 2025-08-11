Возраст продажи спиртного в России могут повысить из-за школьников

Член ОП Рыбальченко: нужно повысить возраст продажи алкоголя до 21 года

В России предложили повысить возраст продажи алкоголя до 21 года из-за совершеннолетних школьников. С такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты Сергей Рыбальченко в интервью ТАСС .

«Сегодня большинство 11-классников уже являются совершеннолетними и могут приобретать алкоголь. А значит, и их несовершеннолетние сверстники тоже попадают в сферу этого влияния», — подчеркнул Рыбальченко.

Он отметил необходимость постепенного введения новых ограничений. По мнению эксперта, это поможет снизить потребление алкоголя среди молодежи.

Инициатива направлена на защиту традиционных семейных ценностей. Рыбальченко считает, что повышение возрастного ценза даст положительный эффект.

С 1 сентября в Подмосковье вступает в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов.