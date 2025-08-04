Более тысячи магазинов без лицензии прекратят продажу алкоголя в Подмосковье

С 1 сентября в Подмосковье вступает в силу запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов. Теперь розничную лицензию на торговлю спиртным смогут получить только те торговые точки, у которых вход находится со стороны улицы и не ближе 30 метров от проезжей части.

«По предварительным подсчетам, около 1,4 тысячи магазинов, торгующих слабым алкоголем без лицензии, должны будут прекратить продажу любого алкоголя после 1 сентября. Еще порядка 1,5 тысячи магазинов в многоквартирных домах с лицензией должны будут прекратить продажу алкоголя после 1 сентября после окончания срока лицензии», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Такое решение приняли для того, чтобы исключить торговлю алкоголем вблизи жилых домов, особенно в тех случаях, когда вход в алкомаркет выходит прямо на детскую площадку.

Работу над новым законом проводили при участии депутатов «Единой России», Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья, а также представителей бизнеса. Важно, что новые меры не направлены против добросовестных предпринимателей — магазины, соблюдающие правила и учитывающие интересы местных жителей, смогут продолжать работать.

Помимо этого, с 1 сентября введут ограничения для заведений общественного питания, расположенных в многоквартирных домах. С 23:00 до 08:00 в таких кафе и барах будет запрещено продавать алкоголь. Исключение сделают только для ресторанов. Ужесточаются и требования к бизнесу для получения лицензии на продажу алкоголя — минимальный уставный капитал теперь должен составлять не менее миллиона рублей вместо прежних 500 тысяч.

За нарушение правил торговли алкоголем предусмотрены штрафы: для должностных лиц от 20 до 40 тысяч рублей, возможно также изъятие алкогольной продукции.