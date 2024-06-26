Депутат Ющенко назвал эмоциональной идею сенатора Шейкина запретить в России iPhone

Предложение запретить в России iPhone, которое озвучил накануне сенатор Артем Шейкин, было основано на эмоциях. Таким мнением с «Ридусом» поделился первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

По его словам, запрет смартфонов Apple не изменит ситуацию в области цифровой безопасности. Потому что она все равно будут появляться на территории РФ.

«Хорошо, давайте запретим продавать сейчас в России iPhone. И что это даст? Разве параллельный импорт перестанет работать? Разве не будут завозить смартфоны втемную?» — отметил Ющенко.

Он добавил, что пока не ясно, какие санкции будут за ввоз и использование iPhone. Депутат добавил, что к проблеме безопасности нужно подходить более комплексно и с учетом долгосрочной перспективы.