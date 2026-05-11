Возраст молодежи в России в ближайшее время не изменят

Повышение верхней границы возраста молодежи в России со временем станет неизбежным. Однако в ближайшей перспективе этого не ждать не стоит. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС .

По мнению академика, сначала стране нужно увеличить общую продолжительность жизни. Он напомнил, что к 2030 году этот показатель в России планируют довести до 78 лет.

«Этот процесс должен проходить. Будет проходить, но не сейчас. Нам надо поднять общий уровень продолжительности жизни», — сказал ученый.

Он добавил, что при обсуждении таких изменений важно учитывать не только формальные нормы, но и физиологический возраст. Также решающую роль играют разница в продолжительности жизни мужчин и женщин, медицинские факторы и экономические расчеты. Поэтому подходить к пересмотру возрастной планки нужно комплексно и взвешенно.

Ранее эпидемиолог рассказал, какие болезни в ближайшие пять лет будут нести в себе основные риски для жизни россиян. По мнению Онищенко, это сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп.