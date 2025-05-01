Возможность оспорить заморозку аккаунта. В Telegram появились новые функции

В Telegram после обновления появились жесты для пересылки публикаций

В свежем обновлении Telegram появились новые функции, сделавшие мессенджер удобнее и безопаснее. Теперь можно пересылать посты из каналов и создавать истории с помощью простых жестов. Об этом сообщили в блоге Telegram .

«В Telegram для iOS и Android появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в „Избранное“ или недавние чаты — всего в одно касание», — говорится в сообщении.

Теперь при блокировке аккаунт сначала замораживается — полностью отключать его не будут. Пользователь сможет сразу подать запрос на пересмотр решения, не выходя из приложения.

Групповые звонки можно начинать без создания отдельного чата. Они рассчитаны до 200 участников, доступен экранный показ, а для подключения можно использовать ссылку или QR-код. Все звонки защищены сквозным шифрованием, которое можно проверить с помощью специального набора эмодзи.

Кроме того, появилась поддержка бизнес-аккаунтов: владельцы Telegram Premium могут подключать к ним чат-ботов, в том числе с ИИ, для автоматического управления переписками.

В конце апреля VK упростила процесс верификации профилей и сообществ. Таким образом администрация соцсети хочет поддержать авторов оригинального контента.