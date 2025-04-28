VK упростила процесс верификации профилей и сообществ

Новые критерии, по которым профили сообщества VK могут получить синюю галочку верификации, вступили в силу. Таким образом администрация соцсети хочет поддержать авторов оригинального контента.

Теперь для верификации необходимо собрать пять тысяч подписчиков и опубликовать за последний месяц любой контент — статью, видео, клип, пост или историю. Подавать заявку может как сам владелец страницы, так и его уполномоченный представитель.

«Синяя галочка стала не просто статусом, но и сигналом: вы делаете востребованный контент с высокой вовлеченностью, которому доверяют», — заявил директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.

Благодаря ей владельцы популярных блогов могут получить приоритет в поиске и в будущем открывать для себя новые возможности.