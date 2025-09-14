Возмездие Путина ошеломило Запад. Как Россия контратаковала санкции
NetEase: Россия добилась огромных успехов в сельском хозяйстве
Контратака России в ответ на введенные ЕС и другими странами Запада ограничения привела к значительному успеху страны. Об этом сообщило издание NetEase.
Журналисты отметили, что Запад ожидал провала российской экономики, сильно зависящей от экспорта энергоносителей. Однако их прогнозы не оправдались: президент Владимир Путин «провел контратаку», сделав упор на развитие сельского хозяйства.
Китайские журналисты констатировали, что Россия в условиях высоких мировых цен на нефть осознала проблему чрезмерной зависимости от продажи углеводородов. Это стало стимулом для развития других отраслей, в том числе сельского хозяйства.
«Россия инвестировала значительные средства в агропромышленный комплекс, что привело к росту посевных площадей, появлению современного оборудования и новых агрокомплексов. Результаты этих усилий превзошли все ожидания», — заявили авторы статьи.
Драйвер роста экономики
Сельское хозяйство России переживает стремительный рост, и экспорт сельскохозяйственной продукции превращается в основной драйвер экономического развития государства, указали в материале.
Журналисты напомнили, что по ряду направлений в сельском хозяйстве страна достигла самообеспечения и стала ведущим производителем зерна в мире. Это позволяет ей успешно конкурировать с европейскими странами.
Например, африканские страны отказываются от французской продукции в пользу российской. Китай активно закупает российское мясо, что создает проблемы для многих стран ЕС, которые не могут конкурировать по ценам и качеству. Российское сельское хозяйство перешло в контратаку.
Возмездие Путина оказалось успешным, а западные страны не были готовы к таким последствиям, заключили авторы статьи.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин указал на успешность работы российского АПК в условиях санкций. Производство аграрной продукции за последние 10 лет в России увеличилось более чем на 30%.