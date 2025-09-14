Возмездие Путина ошеломило Запад. Как Россия контратаковала санкции

NetEase: Россия добилась огромных успехов в сельском хозяйстве

Фото: РИА «Новости»

Контратака России в ответ на введенные ЕС и другими странами Запада ограничения привела к значительному успеху страны. Об этом сообщило издание NetEase.

Журналисты отметили, что Запад ожидал провала российской экономики, сильно зависящей от экспорта энергоносителей. Однако их прогнозы не оправдались: президент Владимир Путин «провел контратаку», сделав упор на развитие сельского хозяйства.

Китайские журналисты констатировали, что Россия в условиях высоких мировых цен на нефть осознала проблему чрезмерной зависимости от продажи углеводородов. Это стало стимулом для развития других отраслей, в том числе сельского хозяйства.

«Россия инвестировала значительные средства в агропромышленный комплекс, что привело к росту посевных площадей, появлению современного оборудования и новых агрокомплексов. Результаты этих усилий превзошли все ожидания», — заявили авторы статьи.

Драйвер роста экономики

Сельское хозяйство России переживает стремительный рост, и экспорт сельскохозяйственной продукции превращается в основной драйвер экономического развития государства, указали в материале.

Журналисты напомнили, что по ряду направлений в сельском хозяйстве страна достигла самообеспечения и стала ведущим производителем зерна в мире. Это позволяет ей успешно конкурировать с европейскими странами.

Например, африканские страны отказываются от французской продукции в пользу российской. Китай активно закупает российское мясо, что создает проблемы для многих стран ЕС, которые не могут конкурировать по ценам и качеству. Российское сельское хозяйство перешло в контратаку.

Возмездие Путина оказалось успешным, а западные страны не были готовы к таким последствиям, заключили авторы статьи.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин указал на успешность работы российского АПК в условиях санкций. Производство аграрной продукции за последние 10 лет в России увеличилось более чем на 30%.

