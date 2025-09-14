Контратака России в ответ на введенные ЕС и другими странами Запада ограничения привела к значительному успеху страны. Об этом сообщило издание NetEase .

Журналисты отметили, что Запад ожидал провала российской экономики, сильно зависящей от экспорта энергоносителей. Однако их прогнозы не оправдались: президент Владимир Путин «провел контратаку», сделав упор на развитие сельского хозяйства.

Китайские журналисты констатировали, что Россия в условиях высоких мировых цен на нефть осознала проблему чрезмерной зависимости от продажи углеводородов. Это стало стимулом для развития других отраслей, в том числе сельского хозяйства.

«Россия инвестировала значительные средства в агропромышленный комплекс, что привело к росту посевных площадей, появлению современного оборудования и новых агрокомплексов. Результаты этих усилий превзошли все ожидания», — заявили авторы статьи.