Возлюбленная Старовойта на 40-й день скорбела на его могиле

Возлюбленная Старовойта скорбела на его могиле спустя 40 дней, стоя на коленях

В Санкт-Петербурге тайная возлюбленная покойного экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина посетила его могилу на 40-й день после его смерти. Об этом сообщил телеканал 78.ru .

Любовница покойного чиновника посетила Смоленское кладбище. Девушка облачилась в темный наряд.

На кадрах видно, как Полина почти встала на колени перед могилой Старовойта. При этом она что-то шептала.

К могиле Старовойта в этот день с самого утра шли родные и близкие. Ее посетили родители покойного, бывшая супруга, дочери и друзья.

Романа Старовойта похоронили 11 июля. В день погребения на кладбище находились бывшая жена чиновника Светлана с дочерьми и 25-летняя подруга чиновника Полина, но последняя держалась в стороне. Семья Старовойта запретила ей скорбеть вместе с ними.