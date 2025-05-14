Воздух в Москве в выходные прогреется до +20 градусов

РИА «Новости»: в выходные в Москве ожидается температура до +20 градусов

Воздух в Москве к выходным прогреется до +20 градусов. Об этом сообщила РИА «Новости» синоптик Татьяна Позднякова.

«Дневная температура в субботу плюс 18 — плюс 20, по региону — плюс 15 — плюс 20 градусов. И точно такая же погода у нас удержится и в воскресенье», — рассказала она.

Теплая погода, по словам метеоролога, сохранится в столице и в начале следующей недели. Местами возможны кратковременные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что последний месяц весны в Москве будет «мокрым и скупым на тепло». По его словам, прихода летней погоды в столицу в ближайшее время не предвидится.