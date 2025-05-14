«Лета не видно!» Североатлантический циклон принесет в Москву кратковременные дожди

Синоптик Тишковец: май в Москве будет мокрым и скупым на тепло

Несмотря на грядущее непродолжительное потепление, май будет «мокрым и скупым на тепло». Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в программе «Соловьев LIVE». Видео с прогнозом синоптик опубликовал в своем Telegram-канале .

«В столице нашей родины с середины вчерашнего дня шли дожди, выпало около 10% от месячной нормы», — рассказал он.

А 13 дней мая с опережением климатического графика в Москве выпало 53 миллиметра, или 87% от месячной нормы, продолжил эксперт. При этом май почти на пять градусов холоднее положенного.

В Подмосковье обильные дожди прошли в Талдоме — выпало 15 миллиметров осадков, в Дмитрове — 14. Это составляет четверть от всего объема осадков за месяц. В Коломне, Клину, Долгопрудном и Черустях выпало восемь миллиметров осадков, добавил Тишковец.

В столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юго-запада и юга со скоростью четыре-девять метров в секунду. В Москве температура воздуха составит +10…+13 градусов, в области — +9…+14. Атмосферное давление будет незначительно снижаться и составит 740 миллиметров ртутного столба.

«Несмотря на грядущее непродолжительное потепление, лета не видно», — подчеркнул Тишковец.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве и области скоро потеплеет до +20 градусов, но всю неделю будут идти дожди. В середине следующей недели столбики термометров снова опустятся.