Вот тебе, бабушка, и Юрьев день: Герман Стерлигов выступил с новым предложением

Герман Стерлигов предложил разрешить увольняться только в один день в году

Скандальный бизнесмен Герман Стерлигов выступил с новым предложением — разрешить увольняться только один день в году — в Юрьев день. Об этом он сообщил «Абзацу» .

Миллиардер считает, что подобная мера научит молодежь более ответственному отношению к работе и сэкономит ей время, которое сегодня тратится на поиск работы.

«Сейчас люди, и в основном молодые, скачут как блохи по работам. Они пришли — и уволились. Это безобразие», — добавил он.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею Стерлигова нереализуемой. Он рассказал, что «у нас не Средневековье и не крепостное право» и что в Трудовом кодексе четко прописаны все основания для увольнения.