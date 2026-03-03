Депутат Нилов не поддержал идею Стерлигова о введении Юрьева дня

Председатель Комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе изданием «Ридус» раскритиковал предложение бизнесмена Германа Стерлигова. Тот выступил с идеей разрешить работникам увольняться в России только один раз в год, в так называемый Юрьев день.

По мнению Стерлигова, такая мера поможет воспитать у сотрудников «ответственный подход к работе». Бизнесмен считает, что в России «люди, и в основном молодые, скачут по работам, как блохи», написал «Абзац».

«Они пришли и уволились. Это безобразие. Один раз в году мог человек уволиться, чтобы на него имело хоть какой-то смысл тратить время и силы, обучать его чему-то, объяснять что-то. Чтобы он научился и работал нормально. А вот так скачут молодые. Надо ограничивать возможность увольнения с работы хотя бы раз в год», — сказал предприниматель.

Однако Нилов напомнил, что юридически ввести подобные ограничения для наемных работников в современной России нереально.

«У нас не Средневековье и не крепостное право. О каком Юрьеве дне может идти речь? В трудовом законодательстве достаточно четко прописаны все основания, когда работник может уволиться и за какой период он должен проинформировать об увольнении. В этой части нами достигнут баланс», — заявил глава думского комитета.