Вот почему женщины живут дольше: на Камчатке мужчины устроили сплав на холодильнике
На Камчатке мужчины устроили катание по реке на холодильнике
Группа мужчин на Камчатке устроила необычный аттракцион, прокатив одного из участников по реке на холодильнике. Видео завирусилось в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина располагается на бытовом холодильнике, который используют в качестве плавсредства. После завершения необычного катания участники вытащили технику из воды с помощью лебедки.
Где именно на полуострове произошел инцидент, не уточняется. Также неизвестно, пострадал ли кто-либо во время необычного развлечения.
Судя по всему, холодильник после катания остался на берегу. Информации о том, кто оказался его владельцем и забрал ли он технику, также нет.
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