Воскресенье в Москве стало самым теплым за историю наблюдений

Синоптик Леус: погода 20 апреля в Москве побила температурный рекорд 1995 года

Воздух в столице прогрелся в воскресенье до рекордного показателя в +24,4 градуса. Об этом заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он подчеркнул, что температура оказалась рекордно высокой для 20 апреля и обновила рекорд 1995 года, превысив его почти на полградуса.

«В Москве установлен третий подряд, и четвертый в апреле, суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — отметил синоптик.

По его словам, рекордные значения столбики термометров показали также в Можайске, Коломне, Калуге, Туле и Рязани.

Ранее синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в столице похолодание. По его мнению, температура начнет снижаться 22 апреля. Специалист допустил, что в городе пройдут грозовые дожди, а во второй половине недели похолодает до +12 — +17 градусов.

Также Тишковец предположил, что москвичей ждет холодный первомай. Ниже нормы будет и температура в конце апреля, добавил он.