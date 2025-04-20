Москвичей предупредили о грозовых дождях и похолодании

Синоптик Тишковец: погода в Москве начнет портиться с 22 апреля

С 22 апреля температура в столице начнет снижаться, возможны грозовые дожди. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

По его прогнозам, во второй половине недели в Москве похолодает до +12 — +17 градусов.

«К следующим выходным будет дождливо, в середине дня всего +7…+12, по ночам с понижением до +1…+6, а на севере Подмосковья — местами до 0 с вероятностью примешивания к дождям и мокрого снега», — рассказал специалист.

Тишковец не исключил, что конец апреля в столице окажется холоднее нормы на несколько градусов.

«Первомай будет прохладным», — добавил он.

Ранее температура воздуха в Москве 18 апреля побила рекорд — столбики термометров впервые за всю историю метеонаблюдений достигли отметки +22,5 градуса.

Синоптики считают, что температура будет снижаться, и подобных аномалий весной не предвидится. На майские праздники и ко Дню Победы в Центральной России температура составит примерно 13-18 градусов.