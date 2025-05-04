Воскресенье стало самым теплым днем с начала мая в Москве

В воскресенье в Москве установилась самая теплая погода с начала мая — воздух прогрелся до 18,2 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале

«Конечно, май только начался и потом будут еще более теплые дни, но нельзя не отметить, что сегодняшний день в Москве стал самым теплым с начала месяца и продержится в лидерах до середины мая», — уточнил Леус.

По его словам, сейчас на ВДНХ немного теплее, чем на Балчуге, — 17,9 градуса. В Подмосковье самой теплой оказалась Электросталь, где температура поднялась до 19,4 градуса. Леус также добавил, что это еще не предел — в ближайшие три-четыре часа температура может продолжить расти.

В первые дни мая на столичный регион обрушилась аномальная непогода. В Москве и Подмосковье наблюдались дожди, грозы и сильный ветер.