«Люблю грозу в начале мая…» Какие еще сюрпризы преподнесет погода москвичам
Метеоролог Позднякова: тепло вернется в Москву в середине мая
Аномальная непогода обрушилась на столичный регион в первые дни мая. Метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала 360.ru, когда ждать тепла.
Когда ждать теплой погоды
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника. Непогода должна закончиться уже в середине следующей недели, отметила Позднякова.
«Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков, а тем более ливневых дождей у нас не ожидается. Завтра — типично майский процесс, потому что будет развиваться мощная кучевая дождевая облачность, пройдут кратковременные дожди и, возможно, даже первые майские грозы», — рассказала метеоролог.
Грозы связаны с теплым процессом, а не с зимним, как это было 1–2 мая. В середине следующей недели погода станет более комфортной, хотя температурный фон останется ниже климатической нормы на пару градусов.
Будут ли заморозки
Заморозки в мае для Московского региона — явление нередкое, особенно когда погоду определяет ясный антициклон северного происхождения.
Пока таких процессов не прогнозируется, но заморозки в Московском регионе возможны практически до 10 июня, поэтому сказать, будут или нет… Я думаю, что угрожающих не будет.
Татьяна Позднякова
метеоролог
Когда придет настоящая весна
Понятие «настоящая весна» у каждого свое, отметила метеоролог. Однако температура воздуха вернется к климатической норме уже в середине мая.
«Это произойдет в середине мая, в середине второй декады. В принципе прогнозируется, что во второй половине месяца температура воздуха будет с положительной аномалией. Поэтому отрицательные аномалии, которые накапливаются сейчас, в первые 10 дней, скорее всего, будут компенсированы последней теплой декадой мая», — отметила метеоролог.
Какой будет погода 9 мая
Официально прогноз погоды на 9 мая опубликуют 5-го числа.
«Во всяком случае, предварительный прогноз: никаких неприятных сюрпризов погода не готовится нам преподнести. Больше ничего не могу сказать», — заявила Позднякова.
Прогноз на начало июня
По словам метеоролога, предсказать погоду на конец мая — начало июня пока сложно. Синоптики могут видеть только процессы, которые определят погоду в ближайшие 10-14 дней. Позднякова напомнила о погоде в апреле, когда стояла жара, а потом резко похолодало.
«В принципе, аномалия сохранилась положительная, поэтому такие резкие перепады температуры внутри месяца не дают возможности сказать, каким будет начало лета», — заключила специалист.