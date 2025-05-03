«Люблю грозу в начале мая…» Какие еще сюрпризы преподнесет погода москвичам

Когда ждать теплой погоды

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей и гостей столицы об усилении ветра с порывами до 17 метров в секунду в субботу и до понедельника. Непогода должна закончиться уже в середине следующей недели, отметила Позднякова.

«Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков, а тем более ливневых дождей у нас не ожидается. Завтра — типично майский процесс, потому что будет развиваться мощная кучевая дождевая облачность, пройдут кратковременные дожди и, возможно, даже первые майские грозы», — рассказала метеоролог.

Грозы связаны с теплым процессом, а не с зимним, как это было 1–2 мая. В середине следующей недели погода станет более комфортной, хотя температурный фон останется ниже климатической нормы на пару градусов.