Восемь малышей дагестанского тура родились в Москве

Посетителей экспозиции «Турья горка» в Московском зоопарке ждет настоящий детский сад, там родились восемь детенышей дагестанского тура. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Первый самец весом больше трех килограммов появился на свет 24 мая. Затем 28 мая родилась самка, а 29 мая — четверо турят: один самец и три самки. Еще 5 июня родились два самца.

Все детеныши чувствуют себя хорошо, отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

«Турята стараются держаться поближе к матерям, однако периодически подходят близко к ограждению, откуда их можно рассмотреть. Скоро у них на голове начнут проглядываться маленькие рожки. В перерывах между кормлением и отдыхом малыши много времени проводят вместе, устраивая игры», — добавила она.

В начале июня в Московском зоопарке родился детеныш мексиканской двухцветной змеи.