В Московском зоопарке родился детеныш мексиканской двухцветной змеи

В Московском зоопарке в конце мая появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи. Об этом агентству «Москва» сообщила гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, это первый за 10 лет случай успешного размножения редкого вида в условиях неволи. Новорожденная змея оказалась самкой длиной порядка 20 сантиметров.

«Появление на свет детеныша мексиканской двухцветной змеи — важное событие не только для нашего зоопарка, но и для мирового герпетологического сообщества», — отметила Акулова.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке также родились редкие птицекрылки и голубые лунные бабочки.