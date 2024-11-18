Вопросы нелегальной миграции рассмотрят в Госдуме 20 ноября

Депутаты Госдумы 20 ноября рассмотрят обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину, касающееся реализации системных мер противодействия незаконной миграции. Как сообщило РИА «Новости» , об этом рассказала глава комиссии по миграционной политике, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

«Обращение в правительство, которое будет рассмотрено Государственной думой в среду, 20 ноября — конкретная дорожная карта по реализации правительством тех комплексных решений, которые законодательно обеспечены парламентом в части защиты прав граждан России, и в противодействии организации нелегальной миграции», — пояснила она.

Системные решения, подчеркнула Яровая, палата сформировала за очень короткий срок. Ей также удалось разобраться с задачей, как на законодательном уровне обеспечить противодействие нелегальной миграции. Кроме того, появился качественно новый инструмент и возможности для сотрудников правоохранительных органов, а также обязанности правительства.

Яровая добавила, что по итогам сформированной системы мер в комиссии рассчитывают на системные действия в пользу обеспечения безопасности общества и пресечения нелегального рынка миграции.

Сейчас специалисты, по ее словам, заняты вторым важным шагом: они обозначают необходимость качества и неукоснительного правоприменения нововведений. В обращении, подчеркнула вице-спикер Госдумы, есть конкретные вопросы и сформированные предложения.